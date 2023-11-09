Эксперт дал советы одиннадцатиклассникам по подготовке к итоговому сочинению

Итоговое сочинение — это, с одной стороны, допуск к ЕГЭ, а с другой — в некоторых случаях возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Несмотря на то что написание сочинения — немного формальная практика, лучше всё же написать его хорошо. Как подготовиться к итоговому сочинению, 9 ноября рассказал «Известиям» руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

Как отметил эксперт, с 2022 года изменились правила написания сочинения — если раньше заранее публиковались несколько тем, по которым нужно написать работу, и ученик мог к ним подготовиться, то сейчас этого нет и темы заранее не известны. Однако есть открытый банк тем, которые могут попасться школьникам. По словам Мушты, всего есть три раздела, каждый из которых содержит несколько конкретных тем. Например, среди тем есть раздел «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», в который входит сюжет «Свобода человека и ее ограничения».

«Главный совет: заранее внимательно разобрать каждую тему и выяснить, о чем стоит писать в каждой из них. Если заранее проработать все темы, то сюрпризов на экзамене ждать не придется», — подчеркнул он.

Следующий шаг — разобрать критерии и понять, что именно требуется сделать на сочинении, заявил специалист. Основной момент — объем сочинения должен быть не менее 250 слов. В противном случае работа не засчитывается. Далее проверяющие обращают внимание на соответствие написанного заявленной теме, наличие привлечения литературного материала, композицию работы, логику рассуждения автора, качество письменной речи и грамотность.

«Использование литературного материала требуется при выстраивании аргументации. В целом важно изучить универсальные литературные произведения, которые затрагивают все проблемы, рассматриваемые в итоговом сочинении. Их не так много — например, к ним относится «Война и мир» Льва Толстого или «Горе от ума» Александра Грибоедова. Но приводить примеры можно из разной литературы, не только классической русской, но и из западной, и из современной. Для написания сочинения не требуется глубокий литературный анализ, достаточно просто привести пример в качестве подтверждения мысли», — сказал он.

Многие школьники пытаются выучить готовые сочинения из интернета, однако этого точно делать не нужно, поскольку проверяющие могут понять, что работа была списана, указал Мушта.

«В интернете предлагается набор стандартных сочинений, которые обобщают большинство тем, в то время как на самом экзамене тема может быть сформулирована иначе. Воспроизвести в памяти сочинение на схожую тему может быть проблематично: такие работы, как правило, получаются косноязычными, а аргументация в них слабая. Таким образом можно серьезно подвести самого себя», — объяснил эксперт.

При подготовке можно прочитать уже готовые сочинения, чтобы оценить их структуру и обратить внимание на то, какие литературные примеры приводились другими школьниками, добавил собеседник «Известий».

«Для качественной подготовки важно тренироваться в написании работы. Чем чаще школьник будет писать подобные сочинения, тем лучше у него будет получаться. Также не стоит сильно переживать из-за итогового сочинения, поскольку в большинстве своем одиннадцатиклассники пишут работу хорошо. Хорошая новость заключается в том, что даже если ученик получил незачет, то у него есть возможность переписать работу», — заключил эксперт.



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