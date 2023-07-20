Получившие 100 баллов на ЕГЭ дали советы по подготовке к экзаменам

Выпускники 11-х классов, получившие 100 баллов по разным предметам при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 20 июля рассказали, как проходила их подготовка и что бы они посоветовали тем, кому сдача экзамена только предстоит. Их советами с «Известиями» поделились в edtech-компании MAXIMUM Education, где на тот момент еще школьники проходили подготовку.

Как отметила Алёна Кузнецова из Калуги, получившая 100 баллов на ЕГЭ по математике, она начала готовиться к ЕГЭ за год до самого экзамена, поскольку проблем с этим предметом у нее не было.

«Я бы посоветовала во время подготовки не отлынивать от решения заданий — они даются педагогами не просто так. Это возможность не только проверить, насколько тема была усвоена, но и научиться понимать само задание. Часто ошибки допускаются из-за отсутствия понимания сути задачи. Важно также не обманывать самого себя. На пробный экзамен не стоит приходить со шпаргалками или пытаться списывать, ведь это нужно в первую очередь для того, чтобы понять, какой у вас уровень знания предмета», — посоветовала Кузнецова.

Она также отметила, что если сдающий экзамен не понял, как решать определенный пример, то нужно посмотреть уже готовое решение, проговорить его про себя, не подсматривая, и заставить себя через некоторое время решить его самостоятельно.

«Если не получается — пробуйте, пока не получится. На удачу рассчитывать не стоит», — подчеркнула выпускница.

По ее словам, не стоит забывать и о перерывах, так как организм устает, а концентрация удерживается обычно не больше 1–1,5 часа. Также она посоветовала развивать память и читать книги.

«Важно также правильно расставлять приоритеты. Например, между подготовкой к ЕГЭ или не самому значимому уроку в школе лучше выбрать первое. Однако и забрасывать учебу в школе я тоже не советую», — добавила Кузнецова.

В свою очередь, Александр Шнайдштейн из Екатеринбурга, который получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, рассказал, что начал готовиться к экзамену только в год его сдачи, поскольку с этот предмет у него всегда был на хорошем уровне.

«Как мне кажется, четкой формулы подготовки для каждого нет. Нужно учить предмет на протяжении всего времени, больше решать тесты, чтобы не бояться нестандартных заданий, писать как можно больше сочинений. Сложные задания нужно регулярно прорабатывать и уделять им дополнительное время. За день до экзамена я бы посоветовал бегло прочитать конспекты, решить несколько тестов и пойти гулять, чтобы проветрить голову, а спать лечь пораньше», — посоветовал Шнайдштейн.

Советами также поделилась Анастасия Субботина из Санкт-Петербурга, получившая 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. По ее словам, она начала подготовку в 10-м классе, так как обществознание включает в себя большой объем информации.

Она отметила, что при подготовке важно понимать, что для получения высокого результата на экзамене важен ежедневный труд.

«За день до экзамена нужно психологически себя подготовить — постараться не волноваться, хорошо выспаться. После сдачи экзамена не нужно винить себя за возможные ошибки. Экзамен нужно воспринимать как возможность проявить себя. Именно эта мысль мне и помогла настроиться», — рассказала Субботина.

5 июля глава Рособрнадзора Анзор Мусаев сообщил, что 17 российских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов по трем предметам в этом году. 456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 100 баллов по одному предмету получили 7084 человека. Самый высокий средний балл выпускники набрали на ЕГЭ по русскому языку — 68,43 балла, самый низкий — в экзамене по биологии — 50,87 балла.