В знак равенства: как технологии повышают доступность образования в России

Несмотря на общую доступность образования в России, разрыв между вузами «первого эшелона» и региональными сохраняется. Многие абитуриенты с низкими баллами не могут поступить в хорошие вузы и раскрыть свой потенциал. Об этом «Известиям» рассказали представители крупнейших вузов и эксперты рынка. Однако экономика РФ нуждается в талантливых ребятах, поэтому нужно предоставлять им социальные лифты. Доступность обучения могут повысить новые технологии: благодаря возможности проводить курсы и лекции в онлайн-формате замотивированные дети из любого уголка России смогут получить должные знания.

Учился — пригодился

Высшее образование в России в целом весьма доступно, если не углубляться в региональную дифференциацию и не оценивать его качество, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Количество бюджетных мест во многом удовлетворяет потребности населения. Однако лучшие вузы концентрируются в нескольких городах, поэтому для студента переезд может быть достаточно затратной историей.

— Часто выходцы из семей «белых воротничков» поступают в элитные университеты, в то время как дети рабочих — в вузы прикладных квалификаций или профессиональные колледжи. При этом самый доступный вариант — среднее профобразование (СПО). Но исследования показывают, что самые низкие зарплаты именно у выпускников СПО (31,9 тыс. рублей), самые высокие — у аспирантов (66,3 тыс.), — рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Для повышения доступности высшего образования государство может развивать систему образовательных кредитов и осуществлять право на матобеспечение для бедных, подчеркнула эксперт.

— Необходимо создавать социальные лифты для молодых людей, которые по ряду причин оказались в менее благоприятных стартовых условиях. ЕГЭ — это одновременно и канал, и барьер для мобильности. Для абитуриентов, набравших более 80 баллов по каждому предмету, доступны практически все вузы. Но с низкими оценками многие двери оказываются закрытыми, — подчеркнула начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова.

Зачастую абитуриенты, которые получили недостаточно баллов на вступительных испытаниях, лишены возможности учиться в топовых вузах. Особенно это касается выходцев из малообеспеченных семей, отметил Станислав Близнюк на сессии, посвящённой будущему рынка труда, в рамках Tinkoff Media Dome на ПМЭФ-2023. При этом экзаменационные оценки не всегда отражают умственные способности человека.

По словам эксперта, в России очень много талантливых ребят, которым нужно предоставить возможности для раскрытия их потенциала. Страна нуждается в таких людях, поэтому нужны новые решения, позволяющие дать качественное образование для широкого пласта людей. Такую задачу видит для себя новый частный университет на основе STEM-модели от «Тинькофф», отметил Станислав Близнюк.

Технологии в помощь

Возможности для получения качественного высшего образования с появлением новых технологий расширились, отметил руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС

Борис Илюхин. При этом доля предложений по обучению в дистанционной форме также сильно возросла за последние несколько лет.

— Вместе с тем всё большую популярность получает неформальное образование. В ряде профессий, например в ИТ, растёт число людей без диплома. Это связано с тем, что в таких профессиях востребованы практические навыки, которые не всегда реализуются в вузах, — добавил эксперт.

Согласно американским исследованиям, онлайн-обучение не только не уступает традиционному, но даже превосходит его в эффективности, поделилась Ольга Лебединская из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Особенно такое образование эффективно в области математики, физики и ИТ. Однако, по мнению российского академического сообщества, обучение должно включать личный контакт ученика и учителя.

Пандемия привела к резкому скачку в цифровизации образования, отметил заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Внедрение дистанционных технологий в обучение — необратимое явление.

— С одной стороны, цифровизация открывает больше возможностей для ранее не охваченных групп людей, однако требует от них особых навыков и технического оснащения. К сожалению, цифровой разрыв сохраняется. В частности, отчёт ОЭСР показывает: несмотря на внедрение технологий, пока сохраняются различия доступности высшего образования между регионами и слоями населения, — рассказал эксперт.

Хороший вуз открывает возможности для личностного развития и развивает умение ориентироваться в жизни и профсреде, считает Агван Микаелян из FinExpertiza. Поэтому, хотя технологии делают обучение более доступным, получить полноценное образование исключительно дистанционно едва ли возможно.