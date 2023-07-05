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ЕГЭ на 300 баллов за три предмета сдали 17 выпускников в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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17 российских выпускников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 300 баллов по трем предметам в этом году. Это следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Мусаева, представленной в среду, 5 июля, на пресс-конференции о предварительных итогах кампании ЕГЭ 2023 года.

456 человек получили 200 баллов по двум предметам, 100 баллов по одному предмету получили 7084 человека, сообщается в презентации.

Самый высокий средний балл выпускники набрали на ЕГЭ по русскому языку — 68,43 балла, самый низкий — в экзамене по биологии — 50,87 балла.

По географии средний балл составил 54,6, по физике — 54,85, по профильной математике — 55,62, по химии — 56,23, по истории — 56,37, по обществознанию — 56,4, по информатике — 58,39, по литературе — 63,97, по английскому языку — 66,31.

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30 июня стало известно, что школьники, имеющие в аттестате не более двух четверок, смогут получить серебряные медали. Министр просвещения России Сергей Кравцов также сообщил о проработке вопроса о дополнительных баллах к ЕГЭ за данную награду.

19 июня в Рособрнадзоре сообщили, что более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходил с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода было зарегистрировано более 700 тыс. человек.

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