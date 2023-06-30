Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате

Школьники, у которых не более двух четверок в аттестате, смогут получить серебряные медали. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на сессии по подведению итогов 2022/23 учебного года.

«Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки», — сказал он.

Кравцов также указал, что прорабатывается вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль. Решения будут приняты до сентября.

Ранее, 21 июня, министр просвещения заявил, что серебряная медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов. Итоговое решение по этому вопросу примут до 1 сентября. Также Кравцов рассказал, что серебряная медаль по размеру будет такой же, как и золотая.

В 2013 году Министерство образования и науки России решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию и имел пятерки по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года.

В конце мая 2023 года Кравцов сообщил, что серебряные медали снова будут вручать в школах с 2023/24 учебного года.