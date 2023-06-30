Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в начале июля
Общество
Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате
Общество
В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы
Общество
Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево
Политика
Лавров отметил признательность России Сербии
Происшествия
Взрыв произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в Татарстане
Мир
Лавров заявил о намерении РФ добиться скорейшего расширения Совбеза ООН
Мир
Российского хоккеиста задержали по подозрению в шпионаже в Польше
Происшествия
В Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
Туризм
Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан
Экономика
Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Общество
Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
Общество
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года
Сюжет:

Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школьники, у которых не более двух четверок в аттестате, смогут получить серебряные медали. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на сессии по подведению итогов 2022/23 учебного года.

«Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки», — сказал он.

Кравцов также указал, что прорабатывается вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль. Решения будут приняты до сентября.

Мозги потекли: можно ли сократить отток способных детей из регионов
Как удержать талантливых абитуриентов в «домашних» вузах

Ранее, 21 июня, министр просвещения заявил, что серебряная медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов. Итоговое решение по этому вопросу примут до 1 сентября. Также Кравцов рассказал, что серебряная медаль по размеру будет такой же, как и золотая.

В 2013 году Министерство образования и науки России решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию и имел пятерки по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года.

В конце мая 2023 года Кравцов сообщил, что серебряные медали снова будут вручать в школах с 2023/24 учебного года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023