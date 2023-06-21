В Минпросвещения назвали число баллов за серебряную медаль при поступлении в вуз

Серебряная медаль при поступлении в вузы будет давать от двух до трех дополнительных баллов. Об этом сообщил 21 июня в интервью «РИА Новости» Сергей Кравцов.

Он отметил, что итоговое решение по этому вопросу примут до 1 сентября.

Также министр рассказал, что серебряная медаль по размеру будет такой же, как и золотая. На одной стороне серебряной медали надпись «За особые успехи в учении», по центру будет изображена открытая книга, а внизу — лавровая ветвь. На оборотной стороне — герб страны и надпись «Российская Федерация».

В 2013 году Министерство образования и науки России решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию и имел «пятерки» по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года.

В конце мая 2023 года Кравцов сообщил, что серебряные медали снова будут вручать в школах с 2023/24 учебного года.