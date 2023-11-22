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Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин предложил продлить до конца 2024 года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. С такой инициативой глава государства выступил на совещании с правительством в среду, 22 ноября.

«Давайте на 2024-й продлим», — сказал Путин.

Президент озвучил решение после доклада главы аппарата правительства — вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, который отметил, что мораторий позволил отказаться от значительного числа проверок на объектах, чья деятельность не связана с высоким риском причинения ущерба здоровью и имуществу граждан.

«По внеплановым проверкам, на которые тоже действует мораторий и по которым при наличии моратория можно проводить проверки при наличии индикаторов риска, то есть при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение, у нас мораторий действует только до конца 2023 года», — отметил Григоренко и напомнил, что, согласно указу Путина, мораторий по плановым проверкам действует до 2030-го.

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Ранее, 9 ноября, «Известия» сообщали, что количество проверок бизнеса в этом году составило около 293 тыс., за пять лет оно снизилось более чем в пять раз. Так, за весь 2022 год эта цифра составила почти 340 тыс., а за 2019 год — 1,5 млн.

В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметили, что уменьшение количества проверок не привело к снижению уровня контроля.

«Помимо контрольных мероприятий, существуют и профилактические визиты. По их итогам штраф не выписывается. В 2022 году количество таких визитов составило 680 тыс., превысив количество проверок в два раза. В этом году число визитов превысило количество проверок в три раза (872 тыс. против 293 тыс.)», — уточнили в аппарате.

Там подчеркнули, что главным изменением в рамках реформы контроля и надзора в России стало обязательное применение рискориентированного подхода при проведении проверок.

«Это значит, что проверка возможна только там, где есть риск нарушения законодательства. По сути, проверка становится инструментом предотвращения этого нарушения», — объяснили «Известиям» в аппарате.

В настоящее время федеральные министерства дорабатывают индикаторы риска нарушения обязательных требований для своих видов контроля. С 1 января 2024 года планируется переход большей части проверок на основании таких индикаторов риска. Например, если количество выпуска молока увеличивается, а сырья для его производства — нет, то это говорит о необходимости выхода на проверку. В данном случае может идти речь о признаках нарушения технологии производства молока.

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