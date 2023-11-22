Новак сообщил о планах газификации Красноярского края к 2028 году

Правительство РФ намерено довести магистральный газ до Красноярска к 2028 году для газификации региона. Об этом 22 ноября заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, в настоящее время уже идут изыскания «Газпромом» по прокладке газопровода в Красноярский край с последующим переходом к этапу проектирования.

«Если исходить из всех существующих нормативов реализации таких крупных инвестиционных проектов, то к 2028 году поставлена задача довести газ до Красноярска», — указал Новак.

О том, что Красноярский край будет обеспечен магистральной газовой инфраструктурой в 2028 году, Новак уже заявлял в июле этого года. Тогда он напомнил, что по газификации есть поручение президента России Владимира Путина о развитии магистральной газовой инфраструктуры для обеспечения потребностей внутреннего рынка и строительства восточной газопроводной инфраструктуры, которая соединит в себе снабжение через Красноярский край, Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Бурятия.

В мае вице-премьер в разговоре с «Известиями» также отметил, что уровень газификации в России достаточно высокий, однако этот показатель планируется увеличить в ближайшие годы. По его словам, к 2030 году уровень газификации должен составить 83%.