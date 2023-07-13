Красноярский край может быть обеспечен поставками газа в 2028 году

Красноярский край ориентировочно будет обеспечен магистральной газовой инфраструктурой в 2028 году, сообщил журналистам 13 июля вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что по газификации есть поручение президента России Владимир Путин о развитии магистральной газовой инфраструктуры для обеспечения потребностей внутреннего рынка и строительства восточной газопроводной инфраструктуры, которая соединит в себе снабжение через Красноярский край, Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Бурятия.

Новак уточнил, что уже начаты работы по определению маршрута прокладки газопровода, проводятся изыскательские работы.

«Я уверен, что те работы, которые сегодня ведутся, позволят обеспечить строительство такой магистральной инфраструктуры, поскольку сегодня для нас важно обеспечить не только потребление внутреннего рынка, социальной газификации, которой сегодня занимается и компания, и все субъекты РФ, но и те субъекты, которые не имею на сегодняшний день газопроводной инфраструктуры, в частности Красноярский край, будет обеспечен соответствующими поставками газа в будущем. <…> Будем стараться в кратчайшие сроки совместно реализовать с министерством энергетики, с «Газпромом». Ориентировочные сроки — это 2028 год», — рассказал он.

Российский вице-премьер уточнил, что проект планируется завершить к празднованию 400-летия города Красноярска.

Ранее, 25 мая, Новак в разговоре с «Известиями» заявил, что уровень газификации в России достаточно высокий, однако этот показатель планируется увеличить в ближайшие годы. По его словам, пока уровень составляет 73%. При этом глава государства поставил задачу максимально завершить этот процесс к 2030 году. Показатель должен достигнуть 83%.