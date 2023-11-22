ХАМАС подтвердило договоренности с Израилем по четырехдневному перемирию

Палестинское движение ХАМАС 22 ноября подтвердило достижение договоренности с Израилем о четырехдневном перемирии для возвращения заложников.

ХАМАС договорилось с Израилем, что взамен на 150 палестинских заключенных отпустит на свободу 50 заложников, женщин и детей до 19 лет.

Отмечается, что Израиль на время перемирия полностью прекратит полеты над южной частью сектора Газа. Полеты над севером будут запрещены с 10:00 до 16:00. ХАМАС также заявило, что Израиль обязался не арестовывать палестинцев в секторе Газа в период перемирия и не ограничивать передвижение между севером и югом анклава.

ХАМАС сообщило, что, несмотря на перемирие с Израилем, останется в состоянии боеготовности для защиты палестинского народа.

Ранее в этот день стало известно, что израильское правительство по итогам многочасового специального заседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится.

22 ноября старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

В тот же день Нетаньяху сообщил, что Тель-Авиву предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников в секторе Газа. Израильский лидер также подчеркнул, что в планах Тель-Авива довести до конца военную операцию в секторе Газа даже после возможного временного прекращения огня, чтобы освободить часть заложников.

18 ноября Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.