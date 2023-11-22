В Москве благоустроят территорию у поликлиники на Лебедянской улице

В Москве ведется благоустройство территории около поликлиники, расположенной на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новая поликлиника сможет принимать 320 маленьких пациентов за смену. В настоящее время внутри медучреждения ведутся отделочные работы, а за его пределами ведется благоустройство прилегающей территории. Поликлиника будет оснащена в соответствии с новым стандартом, там задействуют 700 единиц оборудования для диагностики и лечения пациентов, пишет «Москва 24».

На первом этаже разместят травмпункт, вестибюль, а также зону анализов для пациентов. На втором этаже будут кабинеты для педиатров и зоны профилактики. Третий этаж отдадут под пространства для работы узких специалистов, а четвертым — под клинико-диагностическую лабораторию и отделения реабилитации. На пятом этаже разместятся административные помещения, уточняет сайт kp.ru.

Отдельный вход будет организован для детей с симптомами инфекционных заболеваний, сообщает агентство городских новостей «Москва». На каждом этаже обустроят игровые зоны.

Также 21 ноября сообщалось, что на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар. В столице до 2025 года планируется завершить реконструкцию всех старых детских поликлиник.