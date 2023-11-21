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В Москве построят новый многопрофильный детский стационар

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На западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар. Об этом 20 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе посещения филиала №3 детской городской поликлиники №32 на Ольховской улице, открытого после реконструкции летом 2023 года, градоначальник отметил, что в столице до 2025 года планируется завершить реконструкцию всех старых детских поликлиник, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, ведется строительство современного корпуса детской клиники Святого Владимира. Также на западе города построят крупнейший в России современный корпус больницы. Это будет многопрофильная клиника, оснащенная последними технологиями. Это подарит новые возможности для оказания качественной медицинской помощи юным москвичам.

Строительство многопрофильного корпуса планируется в районе Филевский Парк на улице Алябьева, уточняет НСН. Площадь новых корпусов составит 80–120 кв. м, пишет RT. Для пациентов будут доступны все необходимые диагностические и лечебные технологии плановой и экстренной медпомощи. Кроме того, в здании обустроят стационар кратковременного пребывания, просторные комфортные палаты для совместного размещения детей с родителями, игровые пространства, комнаты отдыха для родителей и отдельные места для общения пациентов с врачами, отмечает сайт kp.ru.

Завершение строительства намечено на 2028 год.

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1 ноября в Москве обновили рейтинг детских поликлиник, который был сформирован на основе опроса родителей юных горожан. В опросе приняли участие более 15 тыс. горожан, сообщает телеканал «360». Им нужно было оценить, соответствует ли московскому стандарту поликлиника по пациентоориентированности, доверию, профессионализму, доброжелательности, командной работе, уважению.

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