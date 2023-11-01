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В Москве обновили рейтинг детских городских поликлиник

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В Москве обновили рейтинг детских поликлиник, который был сформирован на основе опроса родителей юных горожан. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице обновили поликлиники по новому московскому стандарту, где внедрили новые ценности и принципы.

«Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты», — приводит слова Раковой телеканал «360».

По ее словам, качество медицинской помощи повысится благодаря исследованию, также формируется новая модель отношений врача и пациента.

В опросе приняли участие более 15 тыс. горожан, пишет НСН. Им нужно было оценить, соответствует ли московскому стандарту поликлиника по пациентоориентированности, доверию, профессионализму, доброжелательности, командной работе, уважению. Горожане указали, насколько они доверяют врачам, а также обозначили степень удовлетворенности посещением, отмечает «Москва 24».

Лидером стал филиал № 4 детской городской поликлиники № 122, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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В конце августа в Москве начался второй этап модернизации поликлиник. Программа реализуется в столице уже четыре года и за это время накопила уникальный опыт быстрого и безболезненного обновления медучреждений.

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