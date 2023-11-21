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Мужчина открыл стрельбу у здания парламента Ирана в Тегеране

Nour News: мужчина открыл стрельбу у здания парламента Ирана
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Фото: Global Look Press/Erfan Kouchari/Tasnim
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Мужчина открыл стрельбу перед зданием иранского парламента в Тегеране, он задержан сотрудниками служб безопасности и полиции. Об этом 21 ноября сообщило иранское агентство Nour News на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Перед зданием меджлиса исламского совета неизвестный открыл стрельбу из ружья. Он был сразу пойман и арестован сотрудниками сил безопасности и правопорядка», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших, а также подробностей не приводится.

Накануне стало известно, что Иран намерен подать иск в Международный уголовный суд против Израиля из-за его действий в секторе Газа.

11 ноября президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израилю следует вывести свои войска из сектора Газа. Он потребовал провести суд над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа, а также предложил мусульманским странам прекратить торговлю с Израилем.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. По его словам, прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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