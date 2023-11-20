Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля

Иран намерен подать иск в Международный уголовный суд против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом 20 ноября сообщил официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи.

«Исламская Республика Иран сформировала специальную комиссию для подготовки иска [против Израиля], который будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде», — приводятся его слова в Telegram-канале иранского дипведомства.

Накануне, 19 ноября, стало известно, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил важность более активной роли России в достижении мира и безопасности на Ближнем Востоке. Он также указал на то, что США утверждают, как стремятся остановить войну, «но на практике усиливают интенсивность и масштабы американо-сионистской войны».

15 ноября Лавров отметил, что, по его мнению, было бы большой ошибкой воспринимать сдержанность Ирана и других стран в вопросе палестино-израильского конфликта как слабость или зеленый свет на любые действия в секторе Газа. Он добавил также, что ни Иран, ни Ливан не хотят быть каким-то образом вовлеченными в разразившийся кризис.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

7 октября ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, при этом число пострадавших превысило 30 тыс. Со стороны Израиля жертвами стало свыше 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.