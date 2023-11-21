Песков заявил, что не знает о представлении Адама Кадырова к госнаградам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о представлении 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама к каким-либо государственным наградам.
«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — сказал он 21 ноября на брифинге.
6 октября стало известно, что Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики. Позже, 9 ноября, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев сообщил, что сыновья Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — удостоены высшего ордена парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).
15 ноября Адам был удостоен ордена «За служение религии ислам» I степени. Дудаев отметил, что награда присвоена за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.