Власти Карелии подтвердили задержание за неделю 150 иностранцев без виз

В правительстве Карелии подтверждают задержание за неделю 150 иностранных граждан с просроченными российскими визами, которые направлялись в сторону границы с Финляндией. Об этом 21 ноября заявила «Известиям» пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

«С 15 по 21 ноября, действительно, силами сотрудников МВД задержаны 150 иностранных граждан. У них были истекшие российские визы, и они все двигались в сторону границы с Финляндией», — сказала она.

По словам Кабатюк, сейчас указанные лица находятся в местах принудительного пребывания граждан на территории республики, а их дальнейшую судьбу будет решать суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России.

Столпотворений мигрантов на границе РФ с Финляндией в данный момент нет, отметила пресс-секретарь.

Четыре пункта пропуска на границе с Россией были закрыты в ночь на 18 ноября. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. В Финляндии объяснили такой шаг ухудшением ситуации с миграцией, а также отметили, что готовы на более решительные меры при необходимости.

20 ноября МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе двух стран. В этот же день финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара допустил возможность закрытия всей восточной границы с РФ.

Также в этот день пограничная служба Финляндии сообщила о прибытии первых 35 беженцев на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Салла» на границе с РФ. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна в данный момент не имеет возможности депортировать ищущих убежища лиц. Он призвал учитывать этот факт «в принятии политических решений».

Помимо этого, накануне сообщалось о передаче российскими пограничникам шести иностранных граждан, которые незаконно находились на границе Финляндии и России, правоохранительным органам РФ. По данным источников «Известий», решается вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.