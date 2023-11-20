Первые беженцы прибыли на финский КПП «Салла» на границе с Россией

Первые беженцы из Ирака, Сирии, Сомали и других стран прибыли на финский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Салла» на границе с Россией. Об этом 20 ноября сообщает пограничная служба Финляндии.

«35 человек с российской стороны прибыли сегодня в «Саллу» в часы работы погранперехода», — говорится в сообщении пограничного отряда в соцсети X (бывш. Twitter).

Пограничники указали также, что ситуация расследуется.

КПП «Салла» — один из двух пунктов пересечения границы между Финляндией и Россией, где возможен прием беженцев.

Четыре пункта пропуска на границе с Россией были закрыты в ночь на 18 ноября. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Это ближайшие пункты пропуска к Санкт-Петербургу. В Финляндии объяснили такой шаг ухудшением ситуации с миграцией, а также отметили, что готовы на более решительные меры при необходимости. Впоследствии было заявлено о готовности закрыть оставшиеся пункты пропуска.

20 ноября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна в данный момент не имеет возможности депортировать ищущих убежища лиц. Он призвал учитывать этот факт «в принятии политических решений».

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в этот же день отметил, что возможное полное закрытие Финляндией границы с Россией будет противоречить интересам Хельсинки.

Подобные решения финского правительства вызвали волну негодования как в России, так и в самой Финляндии. В пятницу, 17 ноября, финны потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропусков на границе с Россией. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.