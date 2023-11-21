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Политолог оценил ситуацию на границе РФ и Финляндии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Hannu Huttu
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Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований А. Громыко Николай Межевич 21 ноября прокомментировал «Известиям» ситуацию на финской границе.

Он указал на то, что в 1960-е годы отношения между таможенными службами и МИД двух стран имели доверительный характер, поэтому все проблемы решались «встречей на нейтральной полосе».

«Это был период рассвета российско-финских взаимоотношений, был заключен договор <…> главное в этом договоре, что пограничные таможенные службы находились в постоянном контакте. Это предполагает доверительный характер взаимоотношений <…> люди должны хотеть работать вместе <…> и в течение долгого времени такой режим существовал», — отметил Межевич.

Хельсинки в данный момент отказались от всех контактов с российской стороной, поэтому Финляндия остается один на один с проблемой мигрантов, выводя ее на политический уровень, уточнил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований.

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Ранее, в ночь на 18 ноября, Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны заявило, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Эти решения вызвали волну негодования как в России, так и в самой Финляндии. Так, 17 ноября финны потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

Также МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе двух стран. В МИД РФ подчеркнули, что принятое финскими властями решение о закрытии КПП является провокационным и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

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