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FT узнала о предложении в ЕС ограничить передвижения дипломатов из России

FT: санкции против дипломатов РФ, скорее всего, не войдут в 12-й пакет Евросоюза
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dmitry Rukhlenko
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Обсуждение ограничений Европейского союза (ЕС) против российских дипломатов находится на начальной стадии, но вряд ли войдут в 12-й пакет санкций. Об этом пишет газета Financial Times (FT) во вторник, 21 ноября.

Как отмечается, при проработке в ЕС новых антироссийских рестрикций за введение ограничений против дипломатов РФ выступила Чехия. Прага хочет, чтобы дипломаты РФ получали визу конкретной страны и перемещались лишь там, не пересекая границ других стран шенгенской зоны, однако на данный момент это предложение не одобрено другими членами объединения.

«Страны — члены Евросоюза обсуждают, вводить ли ограничения на поездки российских дипломатов после того, как Чехия пожаловалась на то, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними», — пишет издание.

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В начале ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС в отношении России. Она сообщила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

В том же месяце министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, говоря о новом пакете антироссийских рестрикций, подчеркнул, что Венгрия ясно дала понять Евросоюзу, что ядерная энергетика не может каким-либо образом ограничиваться, и добавил, что страна никогда не согласится на введение таких ограничений.

Об этом же заявила и Словакия. Там заявили, что выступят против включения ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС) в новый пакет санкций.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа. По ее мнению, эти ограничения «ничего нового из тенденций не привнесут», а в Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики.

Предыдущий, 11-й пакет антироссийских санкций был утвержден в июне. Тогда были введены ограничительные меры против 87 компаний и запрет на поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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