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Глава МИД Венгрии раскрыл подробности о 12-м пакете санкций против РФ

Сийярто: в 12-м пакете санкций против РФ нет ограничений на атомную энергетику
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Фото: commons.wikimedia.org
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В предварительном проекте 12-го пакета антироссийских санкций нет ограничений против атомной энергетики. Об этом 14 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Те предварительные предложения (12-го пакета санкций, — Ред.), о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия ясно дала понять Евросоюзу, что ядерная энергетика не может каким-либо образом ограничиваться, и добавил, что страна никогда не согласится на такие ограничения.

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Днем ранее Сийярто заявил, что Европейская комиссия (ЕК) планирует представить проект 12-го пакета санкций ЕС в отношении России в течение этой недели. Кроме того, он подчеркнул, что страны Евросоюза «не готовы признать тот ущерб, который санкции нанесли европейской экономике, и то, насколько цели не были достигнуты».

До этого, 7 ноября, глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф назвала зависимость США от российского ядерного топлива критическую угрозой национальной безопасности и целям в области климата. По ее словам, приблизительно 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщикам.

4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Она указала, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получил официальных предложений по новым санкциям. Тем не менее в Европарламенте не исключают, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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