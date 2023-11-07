Реклама
Прямой эфир
Мир
Nike подала в суд на New Balance и Skechers за воровство ее технологии
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС
Мир
В США назвали зависимость от ядерного топлива из РФ угрозой нацбезопасности
Мир
Экс-премьер Израиля призвал завершить операцию в Газе за несколько недель
Экономика
ФАС заявила о защите потребителей с помощью дифференцированных тарифов
Общество
В павильоне «Виноделие России» на ВДНХ представили отечественные вина
Общество
МЧС оказывает помощь жителям Хабаровского края после снежного циклона
Общество
Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае
Мир
На юге города Газа идут столкновения израильской армии с ХАМАС
Мир
Житель Турции нашел под своим домом подземный город возрастом 2 тыс. лет
Мир
США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско РФ и другим участникам АТЭС
Мир
Германия решила на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве
Общество
Спасатели ликвидировали горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ

В США назвали зависимость от ядерного топлива из РФ угрозой нацбезопасности

FT: зависимость от ядерного топлива из РФ угрожает нацбезопасности США
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и целям в области климата. Об этом 7 ноября заявила глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

«Действительно важно, чтобы мы избавились от нашей зависимости, особенно от России. Без действий с нашей стороны Россия продолжит удерживать этот рынок... Это действительно важно для национальной безопасности, для климата, для нашей энергетической независимости», — сказала она в интервью Financial Times.

По словам Хафф, «вызывает серьезную обеспокоенность», что приблизительно 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщикам. Она уточнила, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса дополнительные $2,16 млрд на поддержку стратегии стимулирования американских компаний к наращиванию мощностей по обогащению и конверсии, рассказала Хафф. Успех государственных инвестиций в этой сфере глава управления по ядерной энергетике связала с введением долгосрочных ограничений в отношении атомной промышленности РФ.

Гип-гип уран: зачем Макрон полетел в Центральную Азию
И сможет ли он убедить Казахстан и Узбекистан меньше сотрудничать с Россией

В то же время, для достижения к 2050 году целей США в области климата в течение следующих двух–трех необходимо подписать от пяти до десяти контрактов на строительство новых реакторов, заключила Хафф.

Ранее, 25 октября, Байден запросил у конгресса $6 млрд на усиление энергобезопасности, включая $2,2 млрд на «долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана».

В конце августа Bloomberg сообщало о безуспешных попытках США и Европы отказаться от урана из РФ, поскольку около половины его мировых поставок идут из России. Аналитики агентства тогда же отметили, что «Росатом» по-прежнему является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, обеспечивая энергией почти четверть из 92 ядерных реакторов Америки и десятки других электростанций по всей Европе и Азии.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты в первом полугодии 2023 года закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Россия, в свою очередь, за первое полугодие 2023 года заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что является максимальным значением с 2002 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023