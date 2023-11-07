В США назвали зависимость от ядерного топлива из РФ угрозой нацбезопасности

Зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и целям в области климата. Об этом 7 ноября заявила глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

«Действительно важно, чтобы мы избавились от нашей зависимости, особенно от России. Без действий с нашей стороны Россия продолжит удерживать этот рынок... Это действительно важно для национальной безопасности, для климата, для нашей энергетической независимости», — сказала она в интервью Financial Times.

По словам Хафф, «вызывает серьезную обеспокоенность», что приблизительно 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщикам. Она уточнила, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса дополнительные $2,16 млрд на поддержку стратегии стимулирования американских компаний к наращиванию мощностей по обогащению и конверсии, рассказала Хафф. Успех государственных инвестиций в этой сфере глава управления по ядерной энергетике связала с введением долгосрочных ограничений в отношении атомной промышленности РФ.

В то же время, для достижения к 2050 году целей США в области климата в течение следующих двух–трех необходимо подписать от пяти до десяти контрактов на строительство новых реакторов, заключила Хафф.

Ранее, 25 октября, Байден запросил у конгресса $6 млрд на усиление энергобезопасности, включая $2,2 млрд на «долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана».

В конце августа Bloomberg сообщало о безуспешных попытках США и Европы отказаться от урана из РФ, поскольку около половины его мировых поставок идут из России. Аналитики агентства тогда же отметили, что «Росатом» по-прежнему является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, обеспечивая энергией почти четверть из 92 ядерных реакторов Америки и десятки других электростанций по всей Европе и Азии.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты в первом полугодии 2023 года закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Россия, в свою очередь, за первое полугодие 2023 года заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что является максимальным значением с 2002 года.