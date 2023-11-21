Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов. — Ред.), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили в суд на четвертое слушание. Об этом 21 ноября сообщает корреспондент «Известий» из суда.

У здания суда дежурит полиция. Трепову привезли на спецавтомобиле в сопровождении еще одной полицейской машины.

15 ноября состоялось первое слушание по делу Треповой, в ходе которого она частично признала вину. Сторона обвинения заявила, что Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей. По версии следствия, она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно. Второе слушание по делу о теракте состоялось 17 ноября, третье — 20-го.

Таатрский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку Как выяснилось позже, внутри оказалось взрывное устройство, которое затем взорвалось в руках военкора. Уже в суде выяснилось, что один из присутствовавших на встрече, когда произошел взрыв — философ и психолог Виктор Полиектов — впоследствии умер, однако его племянница Мария Барышкова уточнила, что его смерть не связана с терактом.

Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Позднее, 10 октября, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.