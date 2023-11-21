Добыча мечт: РФ получит право разработки нефтяных проектов во Вьетнаме

Россия получит право участвовать в разработке месторождений Вьетнама в обмен на налоговые льготы для совместных предприятий . Государства нарастят взаимодействие в нефтяных проектах — так, совместной компании «Русвьетпетро» понизят выплаты по НДПИ на 202 млрд рублей до 2030 года , следует из материалов кабмина, с которыми ознакомились «Известия». Сотрудничество с Вьетнамом должно принести в бюджет РФ 65 млрд рублей .

Азиатская опция

РФ и Вьетнам нарастят сотрудничество в нефтяных проектах — так, совместной компании «Русвьетпетро» понизят выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых на 202 млрд рублей до 2030 года. Подготовка законопроекта с этой мерой рассматривалась на правкомиссии по законопроектной деятельности 20 ноября, выяснили «Известия». Редакция направила запрос в кабмин.

« Предлагается ратифицировать протокол, предусматривающий меры госстимулирования деятельности ООО «СК «Русвьетпетро» на территории РФ с целью вовлечения в разработку ранее нерентабельных участков месторождений . Это позволит увеличить долю извлекаемой нефти с учетом сокращающихся объемов добычи в связи с переходом на позднюю стадию разработки месторождений», — говорится в документах правительства, с которыми ознакомились «Известия».

В качестве меры поддержки «Русвьетпетро» может стать введение понижающих коэффициентов для выплат НДПИ : коэффициент 0,41 с 1 января 2024 до 31 декабря 2028 года, а также коэффициент 0,6 с 1 января 2029 года.

Фото: СК «РУСВЬЕТПЕТРО»/rvpetro.ru

РФ же взамен получит право участвовать в разработке действующих нефтегазовых месторождений на территории Вьетнама , а также поддержку совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро».

СП «Вьетсовпетро» было создано еще в 1981 году на паритетных началах как советско-вьетнамское предприятие. Оно обеспечило разработку сотен скважин, там трудится около 500 российских специалистов, следует из материалов компании. Ранее СМИ писали, что на долю «Вьетсовпетро» приходится около трети добычи нефти в стране.

«Реализация этих мер позволит полностью компенсировать выпадающие доходы бюджета от предоставления льготы по НДПИ компании «Русвьетпетро» . Совокупное влияние мер взаимной экономической поддержки энергетических проектов правительствами РФ и Вьетнама приведет к увеличению доходов федерального бюджета на 65,5 млрд рублей» , — говорится в документах кабмина.

Соответствующий законопроект согласован с Минфином и Минэкономразвития, отмечается в материалах. «Известия» направили запросы в эти ведомства, а также в Минэнерго, МИД и АО «Зарубежнефть».

Фото: СК «РУСВЬЕТПЕТРО»/rvpetro.ru

В октябре Минэнерго сообщало, что Россия и Вьетнам намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, в частности, в поставках и совместной добыче нефтегазовых ресурсов, в угольной сфере и электроэнергетике, а также в модернизации и строительстве новых объектов электроэнергетики. Во время «Российской энергетической недели» глава Минэнерго Николай Шульгинов и министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен подписали протоколы к действующим межправительственным соглашениям, направленные на развитие геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама.

— Добычу и геологоразведку будут вести российские нефтяники, какие-то технологии получится провести через параллельный импорт. Россия с помощью этого проекта может получить новые рынки сбыта сырья , что актуально в условиях внешних ограничений, — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Новые возможности

С началом СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию — с марта 2022 года США и ЕС ввели рестрикции против отечественных компаний, ограничили РФ доступ к западным технологиям. Затронули эти меры и нефтяную отрасль — ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а государства «большой семерки» и Австралия ввели ограничительный потолок цен на такую продукцию на уровне $60 за баррель.

С учетом большого потенциала расширения добычи нефти на шельфе Вьетнама взаимные соглашения помогут РФ сохранить и усилить имеющиеся позиции на азиатских рынках , считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Фото: СК «РУСВЬЕТПЕТРО»/rvpetro.ru

— Сотрудничество в нефтегазовой сфере между Россией и Вьетнамом имеет успешный опыт еще с советских времен. Однако в последние годы оно поступательно расширяется. Здесь есть своя логика, и связано это с формированием новых региональных центров, один из самых перспективных и динамичных — Юго-Восточная Азия , — считает секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин.

Эксперт отметил, что новый этап сотрудничества между двумя странами начался после визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в декабре 2021 года — тогда стороны обрисовали контуры стратегического партнерства до 2030-го. Российский лидер и его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фука провели переговоры, после чего страны опубликовали совместное заявление о готовности углублять взаимодействие в сфере ТЭК.

— Главным образом речь идет о реализации совместных проектов на нефтяных и газовых месторождениях Вьетнама, строительстве Россией в этой стране газовых тепловых электростанций, о поставке СПГ, газомоторного топлива, производство которого сейчас в РФ активно развивается , — отметил Дмитрий Полохин.