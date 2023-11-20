В Германии предрекли последствия для ферм Европы в случае принятия Украины в ЕС

Потенциальное принятие Украины в Евросоюз (ЕС) может привести к фактическому уничтожению европейских семейных ферм. С таким прогнозом 15 ноября выступил президент Германского союза фермеров Йоахим Руквид.

«[Присоединение] приведет к упадку семейных фермерских хозяйств в Европе», — приводит издание Euractiv его заявление в ходе пресс-конференции о будущем сельскохозяйственной политики ЕС.

Руквид подчеркнул, что данную перспективу следует учитывать в процессе любых политических дискуссий.

Глава немецкого фермерского союза указал, что средняя украинская ферма больше тех, которые находятся на территории стран ЕС.

Ранее, 17 ноября, Reuters сообщило, что одобрение лидерами стран ЕС начала переговоров с Украиной о вступлении в объединение находится под угрозой. По информации высокопоставленного чиновника, этот вопрос должен будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в декабре, но шансов на его решение не будет.

Днем ранее было объявлено о начале в Венгрии национальных консультаций, в ходе которых граждане страны выразят свое мнение по поводу разногласий с Евросоюзом (ЕС), в том числе на тему вступления Украины в блок и оказания ей военной помощи.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Комментируя решение ЕК, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы. Соответственно, подчеркнул Сийярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.