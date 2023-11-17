Reuters сообщило об угрозе началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

Одобрение лидерами стран Евросоюза начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС находится под угрозой. Об этом 17 ноября сообщило агентство Reuters.

По информации высокопоставленного чиновника ЕС, этот вопрос должен будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в декабре, но шансов на его решение не будет.

«Я думаю, что некоторые воспользуются фразой: «Давайте вернемся к этому вопросу в марте», — рассказал источник агентства.

Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Комментируя решение ЕК, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы. Соответственно, подчеркнул Сийярто, в данных условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.