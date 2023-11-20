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Ставки на рыночную ипотеку без учета скидок превысили 17%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Процентные ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков превысили 17%. С начала ноября они увеличились на 1–3 п.п. вслед за ключевой, выяснили «Известия», опросив крупных участников рынка и изучив их сайты.

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В Сбере ставка по ипотеке составляют 18,7% без учета скидок, выяснили «Известия». До этого банк сообщал, что увеличил процент на 1,4 п.п. до 15,6% годовых, но это цифры с учетом льгот от кредитной организации. Например, клиент может получить две скидки по 1 п.п., если он получает зарплату в Сбере и если он купит пакет услуг «Домклик Плюс», а также страхование жизни и здоровья.

ВТБ и «Открытие» (входит в группу ВТБ) подняли ставки по ипотеке на вторичку на 2,4 п.п., установив минимальные 16,5% и 16,8% соответственно, рассказали представители банков.

В Газпромбанке минимальный годовой процент по кредиту на готовое жилье составляет 16,2%. Но такие условия распространяются только на зарплатных клиентов и в случае оформления страховки жизни и здоровья, а без этого ее базовый уровень равен 19–19,5%, указано на сайте организации.

В Совкомбанке годовой процент сейчас составляет 17,49%, однако к нему прибавляется еще 0,5 п.п., если клиент не участвует в акции «Выгодная ипотека с Халвой». В кредитной организации «Известиям» сообщили об увеличении с 15 ноября базовой ставки по рыночным ипотечным программам на 1,59 п.п.

Также на 1,6 п.п. до 15,8% повысили ставку на жилищные кредиты в банке «Дом.рф». На аналогичный шаг пошли в УБРиР ( на 1,8 п.п.) и Абсолют банке (на 1,7 п.п.).

Проценты по займам также подняли Альфа-банк (на 1,1 п.п.), ПСБ (на 2 п.п.) и Ак-Барс банк (на 2,5 п.п.), сообщил источник «Известий», близкий к банковскому рынку. Теперь они стартуют от 16,59%, 16,3% и 16,5% соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бремя роста: ставки на рыночную ипотеку без учета скидок превысили 17%

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