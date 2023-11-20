Бремя роста: ставки на рыночную ипотеку без учета скидок превысили 17%

Ставки по рыночной ипотеке без учета скидок от банков превысили 17%, выяснили «Известия». С начала ноября они увеличились на 1–3 п.п. вслед за ключевой, что делает покупку жилья фактически неподъемной. Доступными остаются только льготные программы на новостройки, которые разгоняют стоимость квартир. Это вызывает обеспокоенность ЦБ, заявили в регуляторе: к 1 октября разрыв цен между первичным и вторичным сегментами достиг 42%. Эксперты предупреждают, что в любой момент пузырь может лопнуть, а стоимость недвижимости рухнуть, если застройщикам понадобятся деньги для расчета по своим долгам. Какие ставки банки установили на ипотеку в ноябре 2023-го

Вслед за повышением ключевой на заседании 27 октября до 15% подорожали и ипотечные кредиты. Ставки по ним к середине ноября выросли на 1–3 п.п., выяснили «Известия», опросив крупных участников рынка и изучив их сайты. Теперь проценты стартуют от 16–19% в зависимости от финансовой организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ставка по ипотеке в «Сбере» составляет 18,7% без учета скидок, выяснили «Известия». До этого банк сообщал, что увеличил процент на 1,4 п.п., до 15,6% годовых, но это цифры с учетом льгот от кредитной организации. Так, клиент может получить две скидки по 1 п.п., если он получает зарплату в «Сбере» и если он купит пакет услуг «Домклик Плюс», а также страхование жизни и здоровья. Еще два вычета по 0,3 п.п. можно получить за приобретение жилья из числа проверенных сервисом «Домклик» объявлений и при покупке помощи в регистрационных процедурах.

ВТБ и «Открытие» (входит в группу ВТБ) подняли ставки по ипотеке на вторичку на 2,4 п.п., установив минимальные 16,5 и 16,8% соответственно, рассказали представители банков.

В Газпромбанке минимальный годовой процент по кредиту на готовое жилье составляет 16,2%. Но такие условия распространяются только на зарплатных клиентов и в случае оформления страховки жизни и здоровья, а без этого ее базовый уровень равен 19–19,5%, указано на сайте организации.

В Совкомбанке годовой процент сейчас составляет 17,49%, однако к нему прибавляется еще 0,5 п.п., если клиент не участвует в акции «Выгодная ипотека с Халвой». По ее условиям заемщик должен совершать не менее пяти покупок на 10 тыс. рублей каждый месяц по такой карте, следует из опубликованных условий. В кредитной организации «Известиям» сообщили об увеличении с 15 ноября базовой ставки по рыночным ипотечным программам на 1,59 п.п. Это вторая за 10 дней корректировка — до этого 5 ноября банк поднимал ее на 1 п.п.

В Росбанке ипотеку готовы выдать от 16,3%.

Также на 1,6 п.п., до 15,8%, повысили ставку на жилищные кредиты в банке «Дом.рф».

Минимальный процент в УБРиР равен 16% — после повышения ключевой ставка здесь выросла на 1,8 п.п., сообщили «Известиям» в банке. При этом на сайте финорганизации указано, что базовая ставка находится на уровне 18,2%.

Абсолют Банк повысил годовой процент на 1,7 п.п., сказали там. Ставки в кредитной организации начинаются от 13,5%, но без учета скидок находятся на уровне 18%, выяснили «Известия».

Проценты по жилищным займам также подняли Альфа-банк (на 1,1 п.п.), ПСБ (на 2 п.п.) и Ак-Барс Банк (на 2,5 п.п.), сообщил источник «Известий», близкий к банковскому рынку. Теперь они стартуют от 16,59%, 16,3% и 16,5% соответственно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Средний размер повышения ставок на рынке составил 1,9 п.п. Таким образом, сейчас можно взять ипотеку по рыночным программам в среднем под 16,8% минимум, сообщил «Известиям» руководитель направления «Ипотека» финансового маркетплейса «Сравни» Дмитрий Сафронов.

— По ранее одобренным заявкам зачастую либо применяются новые ставки, либо существенно сокращается срок выхода на сделку, но есть и исключения, — добавил он.

Рынок ипотеки в стране активно рос в 2023 году: общая задолженность россиян по состоянию на начало октября превысила 16,9 трлн рублей против прошлогодних 13 трлн. Однако участники рынка ожидают просадку в сегменте рыночных программ из-за удорожания жилищных займов. По оценкам ВТБ, показатели спроса и объемов выдач снизятся примерно на 35% в IV квартале нынешнего года.

При этом сектор льготного кредитования продолжит набирать обороты, считают в банках. Сейчас субсидированную ипотеку на новостройки можно взять под 8%, для IT-специалистов — под 5%, семейную — под 6%, дальневосточную — под 2%.

Есть ли пузырь на рынке ипотеки в России

Из-за различия ставок по льготной и рыночной ипотеке происходит переток кредитования в сегмент новостроек, заявили «Известиям» в Центробанке. Это приводит к усилению дисбаланса на рынке: к 1 октября разрыв цен между первичным и вторичным сегментами достиг 42%, хотя до массового запуска госпрограмм не превышал 10%.

— Для снижения разницы цен в первичном и вторичном секторах необходимо ужесточать условия по льготным программам, — подчеркнули в регуляторе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Банк России уже направил в правительство предложение скорректировать условия займов с господдержкой — повысить минимальный первоначальный взнос. В перспективе целесообразно отказаться от широкого формата льготных ипотечных программ в пользу адресного, подытожили в ЦБ.

Чем дольше ставки остаются на высоком уровне, тем сильнее будет сжиматься спрос на вторичное жилье, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Одновременно с этим будет расти разрыв с первичным рынком, который удерживает цены за счет субсидий из бюджета, выдаваемых через льготную ипотеку. Но и там насыщение спроса уже давно произошло, констатировал он.

— Спрос и предложение балансируют примерно на одних и тех же ценах уже больше года. Вся эта конструкция может обрушиться в любой момент. Застройщики начнут скидывать цены, распродавая накопленные запасы жилья, например чтобы расплатиться по собственным долгам. Это потянет весь рынок вниз, — не исключил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Увеличение ставок будет способствовать охлаждению роста цен на жилье, который продолжается на фоне повышенной инфляции и увеличения зарплат, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Однако ожидать значительного удешевления недвижимости вряд ли стоит, скорее следует говорить о некоторой заморозке и стабилизации цен, подчеркнул Агван Микаелян.

— При ставках под 20% годовых по вторичке потянуть платежи практически никто не сможет, к тому же аренда такого же жилья будет в 2–3 раза дешевле ежемесячных платежей по кредиту, — оценил эксперт по рынку недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Как считает эксперт, поэтому у продавцов готовых квартир не будет иных вариантов, кроме как снижать ценник. В зависимости от того, как долго ставки будут высокими, падение стоимости может составить до 10% без учета торга или дисконта.