Ипотека в 2024 году: какой будет процент, для кого льготы

В августе 2023 года россияне оформили в банках 216,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 860,3 млрд рублей. Этот показатель оказался больше, чем в любой месяц за все предыдущие годы. Эксперты связывают бум кредитования с тем, что большинство льготных программ, ключевая ставка которых значительно ниже рыночной, в ближайшее время будут завершены. Как изменится ипотека в 2024 году, для кого и до какого срока будут действовать льготные условия, — читайте в материале «Известий».

Какой будет процент по ипотеке в 2024 году: прогноз

Повышение Центробанком ключевой ставки до 15% в октябре значительно сказалось на рыночной ипотеке в текущем году. Средние ставки по базовым программам превысили 16% при 7-12% в прошлом году.

По прогнозам Банка России, средняя ключевая ставка в 2024 году будет находиться в районе 11,5-12,5%, а значит, и кредиты в банках ниже этого уровня предлагать не будут. Согласно проекту бюджета РФ на 2024-2026 годы, инфляция в 2024 году превысит прогноз ЦБ и составит 4,5%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Ожидаем, что средняя ключевая ставка составит в следующем году 11,5-12,5%. Таким образом, постепенно ситуация для ипотеки будет улучшаться», — сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Соответственно, темпы кредитования будут в следующем году вдвое ниже, косвенно это поможет затормозить рост цен на жилье.

Ипотека с господдержкой 2024

Программа ипотеки с господдержкой позволяет приобрести жилье по сниженному проценту для определенных категорий россиян. Существует несколько программ, которыми можно воспользоваться при покупке недвижимости. На их реализацию выделяются деньги из бюджета. Для каждой из программ предусмотрены свои проценты по ипотеке и условия.

В октябре Министерство финансов предложило увеличить лимиты финансирования по льготным ипотечным программам из-за повышенного спроса. Это связано с ростом ипотечных ставок, а также с повышением первоначального взноса по программам льготной ипотеки с 15 до 20%.

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам жилищного (ипотечного) кредитования граждан РФ» сказано, что в августе банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов — 101 тыс. договоров на 513 млрд рублей, а в сентябре — 124 тысячи договоров на 641 млрд рублей. За год выдача увеличилась более чем в 2 раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Наиболее востребованными стали программы льготной и семейной ипотеки.

Льготная ипотека позволяет приобрести в кредит квартиру в новостройке или на вторичном рынке по ставке до 8% годовых любому совершеннолетнему гражданину РФ.

Семейная ипотека позволяет получить или построить жилье по ставке до 6% годовых семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, либо есть двое несовершеннолетних детей.

Обе программы действуют до 1 июля 2024 года. При этом есть исключение для родителей детей-инвалидов. Они могут оформить «Семейную ипотеку» под 6% до 31 декабря 2027 года включительно, если ребенок родился до 31 декабря 2023 года.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство планирует продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года.

Ипотека для молодой семьи 2024

До 2025 года в России продолжает действовать программа «Молодая семья» , входящая в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (Постановление Правительства РФ № 1710 от 30 декабря 2017 года). По ней государство выделяет молодой семье субсидии на погашение части ипотеки.

В этой программе могут участвовать семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет. При этом возраст участников программы проверяется дважды — при постановке на учет и при получении субсидии. Если на момент постановки на учет супругам было по 33 года, а в момент предоставления субсидии стало по 36, то в программе они участвовать не смогут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Брак должен быть официально зарегистрирован, а уровень доходов — подходить для оформления ипотечного кредита. Кроме того, для участия в программе семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Например, ни у одного из супругов нет своего жилья, супруги проживают в аварийном доме или на одного члена семьи приходится площадь меньше установленной социальной нормы.

Субсидия покроет 30% расчетной стоимости квартиры ипотеки, если в семье нет детей. При наличии хотя бы одного ребенка, в том числе в неполной семье, размер субсидии увеличивается до 35%. Важно учитывать, что в каждом регионе условия программы отличаются. Региональное законодательство самостоятельно устанавливает нормативы стоимости жилья для участия в программе, порядок выплаты и размер субсидии.

Сельская ипотека 2024

Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. В рамках программы можно взять ипотеку до 6 млн рублей, под 3% годовых. Но условия могут отличаться в зависимости от региона. Например, «Россельхозбанк» предоставляет ипотеку до 5 млн рублей для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа и до 3 млн рублей для остальных областей с минимальным первоначальным взносом от 10%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По условиям, ипотечная недвижимость или участок должны располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 тыс. человек. В конце августа банки временно приостановили выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ключевой ставки. Но уже в 2024 году небольшие выдачи по сельской ипотеке возобновятся, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, средства на перезапуск программы есть, но ее объемы будут снижены.

Военная ипотека 2024

Накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военных действует в России с 2005 г. С ее помощью военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием средств государства. Чтобы стать участником программы, военнослужащий должен встать на учет в реестр НИС. После этого государство начинает каждый год перечислять средства. Через три года участник НИС может использовать эти накопления для первоначального взноса за ипотеку.

Информационным сопровождением программы военной ипотеки занимается подразделение Минобороны — «Росвоенипотека». На сайте программы указано 13 российских банков, в которых можно оформить ипотеку: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, крымский РНКБ, Севергазбанк, «Абсолют банк», а также банки «Россия», Дом.РФ и «Санкт-Петербург».

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Согласно проекту бюджета РФ на 2024-2026 годы, размер накопительного взноса на одного участника программы в 2024 году вырастет до 365 347 рублей. То есть, в следующем году ежемесячный платеж по ипотеке для военных составит 30 445 рублей. Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к Правительству с просьбой снизить ставку ипотечного кредита до 2% для участников СВО. В настоящее время мобилизованные участники СВО могут взять льготную ипотеку под 8% годовых.

Военную ипотеку можно совмещать с другими программами, чтобы понизить ставку: например, оформить семейную или льготную ипотеку. Квартиру в первичке или вторичке можно купить при помощи военной ипотеки с процентной ставкой от 4,3% годовых. Если не использовать другие льготные программы, ипотечная ставка будет около 8–10% годовых.

Ипотека для IT-специалистов 2024

Для специалистов в сферы информационных технологий тоже предусмотрена возможность оформления льготной ипотеки по выгодным процентам. Программа ипотеки для айтишников дает возможность получить льготный кредит по ставке до 5%. Максимальная сумма кредита для регионов с населением менее 1 млн человек составляет 15 млн рублей, а для субъектов РФ, численность населения которых больше 1 млн человек — 30 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе — 20%.

На данный момент более 50 банков выдают льготные кредиты по программе «Льготная ипотека для IT-специалистов», в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, ВТБ, ДОМ.РФ и многие другие. Полный список банков-участников программы размещен на портале спроси.дом.рф.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Стать участником программы может гражданин России в возрасте от 18 до 50 лет, трудоустроенный в аккредитованной Минцифрой России компании, деятельность которой связана с информационными технологиями.

Молодые сотрудники IT-компаний в возрасте до 35 лет могут обратиться в банк вне зависимости от уровня зарплаты.

Для сотрудников в возрасте от 36 до 50 лет программа устанавливает требования уровню доходов:

— от 150 тыс. рублей (до вычета налогов) в Москве;

— от 120 тыс. рублей (до вычета налогов) в городах с населением более 1 млн. человек;

— от 70 тыс. рублей для городов с населением менее 1 млн человек.

Кроме того, сотрудники в возрасте от 36 до 50 лет должны иметь стаж работы в аккредитованной IT-компании не менее 3 месяцев. Льготную ипотеку IT-специалисты могут оформить до 31 декабря 2024 года, но ставка сохранится на весь срок ипотечного кредита.

Другие виды льготной ипотеки 2024

Помимо упомянутых социальных программ, существуют и другие виды льготной ипотеки, которые определенные категории граждан могут оформить в 2024 году. По многим программам первоначальный взнос можно оплатить материнским капиталом. Сумма материнского капитала должна составлять не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Если после уплаты материнского капитала сумма кредита станет меньше 85% от полной стоимости жилья, то можно рассчитывать на оформление ипотеки по сниженной ставке.

На комфортное и более быстрое погашение ипотеки государство выделяет разовую субсидию в 450 тыс. рублей, предусмотренную для многодетных семей. Финансовая помощь полагается, если в семье с начала января 2019 года по конец декабря 2022 года родился третий ребёнок. Чтобы получить дотацию, ипотеку необходимо оформлять на первичное или вторичное жилье.

Ипотека для молодежи тоже может быть оформлена по программе «Молодая семья», если молодые люди состоят в браке. Если это условие не подходит, то существуют частные инициативы банков, как например, молодежная ипотека Сбербанка. Сумма первоначального взноса по ней составляет 10%, а процентная ставка — от 5,4%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для пенсионеров ипотека выдается на тех же условиях, что и другим заемщикам. Как правило, по стандартным рыночным программам нужно внести минимальный первоначальный взнос — от 10%. Максимальная сумма кредита обычно составляет 60 млн рублей, а срок кредита — 30 лет. Главное условие — подойти под предельный возраст, который установил банк. Льготные ипотечные программы также доступны для пенсионеров. По таким кредитам первый взнос составляет не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой.

Работающих россиян до 36 лет могут включить в программу «Дальневосточная ипотека» под 2%. Воспользоваться ею могут молодые семьи (оба супруга в возрасте до 35 лет включительно), граждане до 35 лет включительно с детьми до 18 лет включительно, участники программы «Дальневосточный гектар», а также граждане, которые проработали не менее 5 лет в образовательной или медицинской организации в ДФО, и вынужденные переселенцы из Украины или ЛДНР с гражданством России, проживающие в ДФО. Программа предусматривает самый низкий процент по ипотеке — до 2%, но есть ограничения по сроку и размеру кредита: его выдают только на срок до 20 лет, а сумма должна составлять не больше 6 млн рублей.

При выборе льготной ипотеки стоит обратить внимание на то, что члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили в Минстрой законопроект о предоставлении возможности использования программ льготной ипотеки россиянам в тех регионах, где у заемщика оформлена постоянная или временная регистрация.

Будет ли ипотека без первоначального взноса

Первоначальный взнос — это часть стоимости покупаемого жилья, которую заемщик выплачивает продавцу из собственных средств. Обычно он составляет 10–20% от полной стоимости квартиры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Взять ипотеку без первого взноса возможно, если выбрать подходящую программу. Однако может потребоваться залог или же ставка по ипотеке будет выше, чем при тех же условиях, но с первоначальным взносом.

В качестве залога может выступать квартира или дом, которые уже находятся в собственности. Банки разрешают также использовать недвижимость в собственности родственников и друзей. Стоимость имеющейся недвижимости должна быть достаточно высокой.

Можно ли взять ипотеку на строительство дома

Ипотеку можно оформить на строительство дома на имеющемся в собственности участке или на строительство с одновременным приобретением земли (по договору купли-продажи с собственником). Кредит предоставляется на строительство только одного жилого дома, даже если одобренного лимита хватает на два строения. Кроме того, в ипотеку можно построить дом на земле, которая находится в аренде. При этом купить такой земельный участок с помощью ипотечного кредита нельзя.

Фото: ТАСС/DPA/Frank May

Основное требование по собственности следующее: участок должен быть либо в единоличной собственности заемщика или его супруга/супруги (выступает созаемщиком в этом случае), либо заемщик должен быть одним из владельцев, а остальные собственники должны выступать созаемщиками или быть членами его семьи.

Кроме того, с 2022 года в России действует льготная ипотечная программа для строительства частных домов своими силами. Участвующие в программе банки могут выдавать кредиты под 9% на срок до 30 лет. В рамках программы также можно получить кредит как на строительство жилого дома на имеющемся земельном участке, так и на одновременное приобретение участка и строительство на нём жилого дома. Важным условием в программе является завершение строительства в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора с банком. Льготная программа продлится до 1 июля 2024 года.

Ипотека: что лучше — гасить срок или сумму

Чтобы определиться, в каком банке ипотеку брать выгоднее, важно в первую очередь обратить внимание на размер процентной ставки, общие условия кредитования и сумму первоначального взноса. На сайте выбранного банка можно воспользоваться калькулятором ипотеки, который позволит выбрать наиболее подходящую стратегию её погашения и рассчитать сумму ее страховки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уменьшение срока при досрочном погашении подходит для тех, кто оформил ипотеку с аннуитетным графиком, предполагающим выплату основного долга и процентов по ипотеке равными суммами через равные промежутки времени. Этот вариант подойдет для заемщиков, которые уже выплатили большую половину долга и планируют как можно скорее закрыть ипотечный договор, хотят уменьшить сумму переплаты или планируют закрыть ипотеку в первые 10 лет.

Досрочное погашение ипотеки выгодно в ближайшие 5 лет, поскольку в конце срока проценты по ипотечному кредиту будут практически все выплачены.