Льготную ипотеку запретят брать без постоянной или временной регистрации

Россияне смогут воспользоваться программами льготной ипотеки только в тех регионах, где имеют постоянную или временную регистрацию. Меру разработали и направили в Минстрой члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. С копией документа ознакомились «Известия».

«Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже перегрет. Именно здесь, в этих городах, субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — сказал «Известиям» один из авторов обращения член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам исполнительного директора «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяны Подкидышевой, речь идет о региональных покупателях, доля которых, например, в московских новостройках составляет около 30%.

Поскольку лимит средств по льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградкой областях самый высокий — до 12 млн рублей, получается заметное давление на бюджет, пояснила она.

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