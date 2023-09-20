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В России хотят продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

Хуснуллин: правительство хочет продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России намерено продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. Об этом журналистам заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в среду, 20 сентября.

«Мы будем предлагать, совершенно точно, продлить семейную ипотеку. Мы видим, насколько она действенна. Кроме экономического, она имеет главный, социальный фактор. Благодаря ей семьи, в которых есть дети, могут улучшить свои жилищные условия. Поэтому, конечно, мы будем это продлевать», — сказал Хуснуллин.

Говоря о ситуации в регионах, он добавил, что после 1 июля следующего года правительство будет предлагать применять кластерный подход в поддержке ипотеки, то есть поддерживать именно те регионы, в которых на это есть спрос.

«Мы видим ипотеку и как строится жилье по всей стране. Видим, что у нас есть пять групп, кластеров по строительству. Есть регионы, где спрос превышает предложение, как это произошло на Дальнем Востоке, <…>, есть регионы, где у нас, наоборот, нет спроса. Мы будем предлагать <…> всё-таки поддерживать те регионы, где это необходимо», — пояснил российский вице-премьер.

Он подчеркнул, что ипотека является одним из ключевых драйверов дальнейшего развития. Хуснуллин добавил, что в бюджет России уже заложены средства на компенсацию процентной ставки в полном объеме.

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18 сентября эксперты финансового маркетплейса «Сравни» сообщили, что согласно исследованиям, россиянам из большей части регионов выгоднее проживать в квартире, купленной в ипотеку, чем в жилье, которое сдается в аренду.

Аналитики рассчитали региональные ставки по ипотеке, среднюю процентную ставку по банковским вкладам, динамику роста цен на вторичное жилье и арендные платежи, а также стоимость ЖКУ в разных регионах России. Для анализа эксперты опирались на данные ЦБ, Росстата и другую статистику последних 5–10 лет. Как выяснилось, покупка жилья в ипотеку оказалась выгоднее аренды практически во всех субъектах России.

Ранее, 12 сентября, Хуснуллин в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что количество выданных ипотек в текущем году выше на 56% по сравнению с 2022 годом. Он также подчеркнул, что особенно хорошо в России развивается семейная ипотека. По мнению Хуснуллина, на это во многом повлияло решение о поддержке семей с двумя и более детьми — именно оно дало серьезный толчок. Он также отметил, что сейчас активно развивается дальневосточная ипотека.

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