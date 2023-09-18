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Ипотека оказалась выгоднее аренды практически во всех регионах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россиянам из большей части российских регионов выгоднее проживать в квартире, купленной в ипотеку, чем в жилье, которое сдается в аренду. Об этом сообщают 18 сентября эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

Аналитики рассчитали региональные ставки по ипотеке, среднюю процентную ставку по банковским вкладам, динамику роста цен на вторичное жилье и арендные платежи, а также стоимость ЖКУ в разных регионах России. Для анализа эксперты опирались на данные ЦБ, Росстата и другую статистику последних 5 – 10 лет.

Как выяснилось, покупка жилья в ипотеку оказалась выгоднее аренды практически во всех субъектах России. Это связано с повышением арендной платы с течением времени в отличие от фиксированного ипотечного платежа.

Кроме того, эксперты по результатам анализа выяснили, что накопить на квартиру во время аренды при средней доходности вклада 7,96% годовых возможно всего лишь в четырех российских регионах. Так, например, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру в Оренбургской области, среднестатистическому придется откладывать деньги в течение 17 лет, столько же времени понадобится жителям Республики Коми, жителям Башкортостана потребуется 20 лет, а проживающим в Сахалинской области квартиру удастся купить лишь через 21 год.

Авторы исследования считают, что в российских регионах стоимость аренды растет слишком быстро, всё чаще приближаясь к ежемесячному платежу по ипотеке и ЖКУ.

«Чтобы аренда стала выгоднее ипотеки, необходимо повысить доходность инвестиций, зачастую эти цифры не соответствуют реальным возможностям инвесторов в России», ― заявила эксперт сервиса «Сравни» Валентина Дорохова.

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Ранее, 14 сентября, аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO сообщили «Известиям», что текущая динамика изменения стоимости жилья на первичном рынке Московского региона показывает ежемесячный рост в пределах 2%. Цены на квартиры в новостройках к концу 2023 года могут увеличиться до 8%.

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