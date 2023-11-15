Добавить на инфраструктуру: механизмы эскроу-кредитов требуют доработки

После реформы долевого строительства и переход на механизм счетов эскроу, состоявшийся в 2019 году, доверие граждан к застройщикам существенно выросло, что не могло не сказаться на активности рынка. Так, на конец II квартала 2023 года на счетах эскроу лежало около 4,6 трлн рублей. Однако многие эксперты уверены: для эффективного развития городских территорий механизм кредитования через эскроу-счета требует доработки. О том, какой она должна быть, «Известия» расспросили специалистов.

Комплексные вопросы

За последние несколько лет механизм эскроу-кредитования за счет банков-посредников был хорошо отработан и показал свою эффективность, содействуя развитию комплексной застройки территорий в городах России. Однако развитие идей комплексной застройки и гармоничного развития городов по принципу mixed-use development вносят в процесс свои коррективы. Строительство объектов комплексной инфраструктуры, в том числе социальных, не всегда укладывается в стройную схему. По мнению застройщиков, соответствующие механизмы использования эскроу-кредитов нуждаются в дополнительной доработке.

Идея, вроде бы, лежит на поверхности. Для полноценного и гармоничного развития городского пространства в проектах комплексного освоения территорий необходимо предусматривать максимально разнообразную инфраструктуру внутри районов, в том числе и места приложения труда, так называемые МПТ. Запрос на это есть и со стороны покупателей жилья, и со стороны городских властей.

Подобные объекты, обеспечивая рабочие места для специалистов, существенно снижают маятниковую миграцию, поскольку расположены в разных районах города, в том числе, удаленных от центра. Наряду с объектами социально-бытовой и рекреационной инфраструктуры они повышают привлекательность территорий, способствуют стимулированию деловой активности и притоку резидентов. Однако строительство подобных объектов в строящихся районах в рамках проектов комплексного развития до сих пор вызывает ряд вопросов у заинтересованных сторон. Почему же?

«Любая разновидность МПТ, будь то торгово-развлекательный комплекс, промышленный хаб, офисный центр или технопарк, — это сложный проект с долгим сроком окупаемости, — считает директор по взаимодействию с инвесторами ГК „А101“ Анатолий Клинков. — Привлечение целевого кредита на реализацию данного проекта в настоящее время сильно затруднено, поскольку коммерческие объекты, в отличии от жилья, требуют значительной доли собственного участия от застройщика, а в условиях модели эскроу-кредитования собственной ликвидности у девелоперов крайне мало».

Поверх лимитов

Конечно, и девелоперы, и банкиры понимают, что любой девелоперский проект требует определенной инфраструктуры, однако в этой роли банки, скорее, рассматривают объекты социальные — школы, поликлиники, детские сады. Создание МПТ вписывается в проекты несколько хуже. Да, небольшой объект подобной категории можно создать в рамках финансовой модели самого девелоперского проекта.

Но лимитов финансирования на все необходимые для комплексного развития территории объекты может не хватить — и понятно, в пользу чего будет сделан выбор.

Есть, утверждают застройщики, и еще одна проблема. Жилые проекты им зачастую приходится финансировать в разных банках из-за банковских нормативов, ограничивающих лимит кредитования. И это создает ряд технических ограничений на пути комплексной застройки, для преодоления которых требуется тонкая настройка всего механизма эскроу-кредитования.

По правилам банков существует определенный лимит кредитования на одного заемщика, который до сих пор адаптировали под эскроу-кредитование. Застройщики уже предлагали корректировать этот лимит на объем средств на эскроу-счетах, но пока эти идеи остались на уровне разговоров. Так что сегодня девелоперы зачастую вынуждены распределять большие проекты между двумя разными банками. И тогда начинаются сложности. Во-первых, весьма непросто объяснить банку, в какой части ему финансировать проект, который находится за пределами жилого комплекса: контроль использования средств от двух разных банков — это задача повышенной сложности. А во-вторых, прогнозируемого дохода девелопера после раскрытия эскроу-счетов от одной части жилого проекта зачастую не хватает для обеспечения лимита на строительство объекта МПТ целиком. Поэтому пока вариантов у девелоперов немного: банки могут предложить им косвенные кредиты в рамках текущих линий, отдельную кредитную линию под залог будущей прибыли текущих проектов или кредит под залог всего проекта.

«Механизма, который бы позволил упростить отношения между банком и застройщиком, пока не существует, — объясняет Анатолий Клинков. — А между тем, он мог бы значительно облегчить девелоперам доступ к кредитам на строительство объектов инфраструктуры. Кроме того, такой механизм мог бы стать действенной альтернативой другому способу обеспечить девелоперов средствами на реализацию комплексной застройки — поэтапному раскрытию эскроу-счетов. Поэтому представляется крайне целесообразным как минимум обсудить появление подобного механизма с регуляторами банковской отрасли».

Деньги на садик

Впрочем, вопрос о финансировании строительства социальных объектов тоже, по мнению экспертов, налажен не окончательно и нуждается в совершенствовании. По словам представителей девелоперов, сегодня их рассматривают не как дополнительную нагрузку, а как необходимую составляющую проекта: социальная инфраструктура давно стала частью девелоперского продукта. При этом сейчас затраты на их создание закладываются в эскроу-кредиты на строительство домов. Это означает, что банк не видит разницы между деньгами, которые идут на строительство жилых домов и, к примеру, школы. А для девелопера она существует, как минимум, с точки зрения потенциальной доходности объекта.

«Чтобы ставка по эскроу-кредиту оставалась невысокой, весь объем выделенных на стройку средств должен минимум на 120% перекрываться накопленными средствами на эскроу-счетах, — рассказывает Анатолий Клинков. — Представляется более логичным, чтобы объект, который не приносит прямых доходов и после завершения строительства передается на баланс городских властей, строился в рамках отдельных кредитных линий, ставки по которым должны учитывать социальный характер объекта. При этом обеспечить самую низкую ставку банкам могли бы помочь государственные гарантии».