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ВФУ семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

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Фото: Соцсети
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) семь раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, есть погибшие. Об этом вечером 19 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о семи фактах ведения огня со стороны ВФУ. <…> Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский районы), Докучаевск, Кумачово», — говорится в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что за это время была выпущена 21 единица различных боеприпасов. В результате обстрела погибла женщина из числа мирных жителей в Кумачово. Кроме того, повреждены шесть жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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Ранее, 14 ноября, сообщалось, что при обстреле Донецка был ранен мальчик 2023 года рождения. По сообщению СЦКК ДНР, в этот день также в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины был поврежден многоквартирный жилой дом на улице Шахтерской Славы, 12.

До этого, 13 ноября, сообщалось, что в результате удара украинских войск по улице Умова в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина. Еще три женщины получили травмы разной степени тяжести.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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