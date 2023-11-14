Младенец получил ранение при обстреле Донецка

При обстреле Донецка был ранен мальчик 2023 года рождения. Об этом 14 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Шахтерской Славы. Мальчика доставили в республиканский травматологический центр.

По сообщению СЦКК ДНР, в этот день также в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины был поврежден многоквартирный жилой дом на улице Шахтерской Славы, 12.

Ранее в этот день «Известия» показали кадры последствий обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). На видеозаписи запечатлен почти полностью разрушенный жилой дом. Окна выбиты, стены повело, а на полу осколки кирпича и шифера. Обломки строения ударной волной разметало по двору.

До этого, 13 ноября, сообщалось, что в результате удара украинских войск по улице Умова в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина. Еще три женщины получили травмы разной степени тяжести.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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