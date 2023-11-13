Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ подтвердило запрет Финляндии на въезд из России на велосипедах
Мир
Проект 12-го пакета санкций ЕС против России представят к концу недели
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Мир
Экс-советник Кучмы заявил о желании отставки Зеленского в рядах ВСУ
Культура
Федор Бондарчук награжден премией журнала VOICE «Главные лица. Продюсер»
Мир
В Нью-Йорке на 87-м году жизни скончалась старшая сестра Дональда Трампа
Политика
Правительство утвердило индексы изменения стоимости ЖКХ в 2024–2028 годах
Экономика
Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны
Мир
Из сектора Газа за день эвакуировано почти 100 россиян
Мир
Премьер Польши Моравецкий объявил об отставке правительства
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне доставлены в Москву
Авто
В России стартовали продажи пикапов Sollers ST6 с дизельным двигателем
Сюжет:

В Донецке в результате обстрелов со стороны ВФУ погибла женщина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрелов Донецка со стороны украинских вооруженных формирований (ВФУ) погибла женщина. Об этом вечером 13 ноября сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным на 21:00 мск, гибель жительницы города 1950 года рождения наступила в результате обстрелов улицы Умова в Куйбышевском районе Донецка. Еще три женщины получили ранения различной степени тяжести, уточнили в СЦКК.

Ранее днем в центре сообщали о гибели мужчины в населенном пункте Колоски в Старобешевском районе, а также ранении двух мужчин в Петровском и Кировском районах города соответственно.

«Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази»
Путин на встрече с новым составом ОП РФ рассказал, в чем ключ происходящих сегодня событий

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели женщины 1990 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023