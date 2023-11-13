В Донецке в результате обстрелов со стороны ВФУ погибла женщина

В результате обстрелов Донецка со стороны украинских вооруженных формирований (ВФУ) погибла женщина. Об этом вечером 13 ноября сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным на 21:00 мск, гибель жительницы города 1950 года рождения наступила в результате обстрелов улицы Умова в Куйбышевском районе Донецка. Еще три женщины получили ранения различной степени тяжести, уточнили в СЦКК.

Ранее днем в центре сообщали о гибели мужчины в населенном пункте Колоски в Старобешевском районе, а также ранении двух мужчин в Петровском и Кировском районах города соответственно.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели женщины 1990 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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