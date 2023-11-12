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В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ погибла женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВФУ погибла женщина
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибла женщина. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района по пл. Победы погибла женщина 1990 года рождения», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима, украинские боевики дважды обстреляли Донецк: в 6:30 и 8:45 мск. Под огнем оказались Петровский и Куйбышевский районы — по ним было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, уточняется в Telegram-канале ведомства.

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Накануне, 11 ноября, в результате очередной атаки украинских боевиков на Донецк погиб мужчина. Кроме того, в Куйбышевском районе города по улице Туманяна были повреждены кровля и остекление многоквартирного дома.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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