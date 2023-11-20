26 ноября — День матери в России: как отмечают самый теплый праздник

В конце холодной осени в России отмечают очень теплый праздник — День матери. Он собирает семьи за одним столом и дарит повод сказать слова любви самому дорогому человеку. Торжество справляют в последнее воскресенье ноября, в 2023 году это 26-е число. «Известия» рассказывают о смысле праздника и о том, как поздравляют мам по всей стране.

День матери – 2023: история праздника

День матери отмечается по всему миру, и почти у каждой страны есть собственный национальный праздник с таким смыслом. Всем миром мам поздравляют во второе воскресенье мая.

В России идеи о создании праздника матерей звучали с начала XX века. Несколько раз его начинали отмечать на локальном уровне, но широкой популярности даты не получили. Гораздо позднее, в 1988 году, попытку создать праздник для мамочек предприняла учительница Эльмира Гусейнова. Первые мероприятия прошли в одной из школ Баку.

Хоть праздник и не подхватили широкие массы, голос женщин был услышан. Два года спустя, в 1990 году, инициатива прозвучала уже на законодательном уровне, от депутата Госдумы РФ Алевтины Апариной. И спустя восемь лет идею наконец претворили в жизнь — президент страны Борис Ельцин подписал соответствующий указ.

Ноябрьская дата укоренилась в России лучше всего, с каждым годом к празднику присоединяются всё больше людей, он обрастает новыми традициями.

День матери – 2023: традиции и мероприятия

Каждая семья отмечает День матери по-своему. Учитывая то, что праздник всегда является выходным днем, многие россияне проводят его вне дома. Взрослые дети организуют для матерей отдых, а семьи с детьми используют торжество как повод для семейного уикенда или даже путешествия. Вечером за столом часто собираются не только мамы, но и сестры и братья, бабушки и дедушки, тети и дяди, племянники и племянницы.

В городах в честь Дня матери проходят торжественные концерты, в которых часто принимают участие дети. Дочери и сыновья читают любимым мамам со сцены стихи, исполняют музыкальные и театральные номера. Кроме того, в школах и детских садах заранее ведется подготовка к знаменательному дню. Среди воспитанников проходят творческие конкурсы, и так на свет рождаются сотни работ, посвященных маме и семье.

Среди активистов также проходят онлайн- и офлайн-флешмобы. В качестве символа праздника закрепилась незабудка — часто на изображениях цветок держит в лапах плюшевый мишка.

Многие общественные организации в честь знаменательного дня проводят просветительские мероприятия на тему материнства, репродуктивного здоровья, равноправия мужчин и женщин.

День матери – 2023: как поздравить

Ответ на вопрос, как лучше поздравить маму, не может знать никто лучше сына или дочери. Главное, чтобы подарок шел от сердца. Это может быть необходимая в хозяйстве вещь, билет на любимый спектакль или увлекательная книга. Важно показать самому дорогому человеку заботу, ведь именно с материнской заботы для каждого из нас начинается мир. Можно подарить виновнице торжества теплую одежду, сертификат на косметические процедуры или путевку в санаторий.

Впрочем, для каждой мамы нет лучшего подарка, чем общество ее детей. Поэтому вечер за чаем и просмотром семейных фотографий несет не меньше смысла, чем даже самый дорогой подарок. И даже если по каким-то причинам нанести визит не получится, главное — снять трубку телефона и напомнить маме о том, сколько она значит для вас.

Также осенью, в третье воскресенье октября, в России отмечают День отца. В семье оба родителя играют огромную роль — и торжество призвано напомнить об этом. «Известия» рассказывали читателям, как появился праздник пап и как его отмечают.