Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

15 октября — День отца 2023: как россияне поздравляют пап

В последнее воскресенье октября россияне отметят День отца
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в третье воскресенье октября отмечают День отца — праздник, чествующий роль мужчин в воспитании детей. Папа для ребенка — это герой, защитник и пример для подражания. Отцы наравне с матерями делают огромный вклад в развитие института семьи и передают ценности подрастающему поколению. Праздник отцов в 2023 году приходится на 15 октября. «Известия» рассказывают, как у российских пап появился свой праздник и как его принято отмечать.

День отца в России 2023 — история

В мире День отца начали отмечать раньше, чем в России. Истоки праздника следует искать в США начала 1900-х. Тогда жительница американского города Спокан Сонора Додд предложила общественности учредить праздник для мужчин-отцов. Саму американку вместе с братьями и сестрами с детства воспитывал отец, и в качестве знаменательной даты Сонора предложила установить его день рождения, 5 июня. Власти штата Вашингтон идею поддержали, но с подготовкой запоздали — празднования прошли 19 июня.

Инициативу подхватили и другие города США, а вскоре о новой традиции узнали и в других странах. Исторически День отца закрепился за третьим воскресеньем июня. В эту дату его отмечают более чем в 30 странах мира.

В кругу традиций: как отмечают День семьи, любви и верности в России
История и особенности праздника 8 июля

Россия же сделала торжество самобытным. Президент РФ Владимир Путин в 2021 году подписал указ об учреждении Дня отца в России в третье воскресенье октября.

При этом некоторые российские регионы отмечают праздник в самостоятельном режиме, устанавливая собственные даты. Так, например, волгоградцы поздравляют отцов 1 ноября.

День отца 2023 — традиции праздника

В России ежегодной традицией стал «Папа Фест» — фестиваль отцов и детей, направленный на продвижение традиционных семейных ценностей. В рамках мероприятия проходят конкурсы детских рисунков, концерты и разнообразные виды совместной семейной активности.

События фестиваля разворачиваются в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и других крупных городах — программа меняется из года в год. Иногда мероприятия проводятся в летнее время, чтобы семьи могли провести время на свежем воздухе.

Не в приоритете: почему россияне не спешат рожать детей
Эксперты относят к многодетным лишь одну десятую часть семей страны

В детских садах и школах к осеннему празднику часто организуют концерты, утренники, выставки детских работ. Правда, проводят их раньше, в будние дни, или же, напротив, на следующий день после праздника.

Люди вкладывают разное значение в праздник — некоторые виновники торжества в честь знаменательной даты собираются мужской компанией и отправляются за город. Другие отдают предпочтение семейному отдыху.

Главный смысл праздника — показать отцам, какое место они занимают в жизни своих детей. Молодежь устраивает онлайн- и офлайн-флешмобы, а в домах россиян семьи собираются за одним столом, говоря теплые слова в адрес отцов.

День отца 2023 — как поздравить

Главное, что можно подарить отцу на праздник, — это внимание и любовь. Зачастую дети приезжают к папам в гости, шлют приветы и подарки из других городов или делают сюрприз для любимого родителя.

Идеи подарков на День отца очень разнообразны: кто-то дарит папам дорогой алкоголь или хороший кофе, кто-то подбирает подарок по увлечениям, а кто-то радует близкого человека путевкой в санаторий или турпоездкой.

28 октября в России отметят День бабушек и дедушек — семейный праздник, в который внуки напоминают своим пожилым близким о своей любви и заботе. «Известия» рассказывают читателям, как появилось торжество и как его принято отмечать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023