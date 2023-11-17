На Украине может состояться третий Майдан. Об этом 17 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский.

«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — цитирует его агентство Bloomberg.

По его словам, операцию под названием «Майдан 3» якобы готовит Россия. Зеленский указал, что ее целью является создание хаоса на Украине и смещение президента.

«Майдан для них — это переворот, так что операция понятна», — сказал глава государства.

Предыдущие два политических кризиса на Украине, получивших название «Майдан», проходили в 2004 и 2013–2014 годах. В ходе них в стране сменялось руководство.

Ранее, 6 ноября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот в стране. Он отметил, что на Украине видят отсутствие интереса со стороны США, однако украинский лидер показывает оторванность от реальности и отрицает тяжелое положение армии в зоне боевых действий.

1 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для армии. После агентство AFP сообщило, что военные ВСУ спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.

4 ноября украинский лидер не согласился с мнением главкома ВСУ о том, что ситуация в зоне конфликта зашла в тупик. Зеленский признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.

7 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предостерег от наличия пораженческих настроений у командующих ВСУ и в управляющих структурах государства. Он объяснил, что людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании страны.