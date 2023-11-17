Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине
На Украине может состояться третий Майдан. Об этом 17 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский.
«У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров», — цитирует его агентство Bloomberg.
По его словам, операцию под названием «Майдан 3» якобы готовит Россия. Зеленский указал, что ее целью является создание хаоса на Украине и смещение президента.
«Майдан для них — это переворот, так что операция понятна», — сказал глава государства.
Предыдущие два политических кризиса на Украине, получивших название «Майдан», проходили в 2004 и 2013–2014 годах. В ходе них в стране сменялось руководство.
Ранее, 6 ноября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот в стране. Он отметил, что на Украине видят отсутствие интереса со стороны США, однако украинский лидер показывает оторванность от реальности и отрицает тяжелое положение армии в зоне боевых действий.
1 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для армии. После агентство AFP сообщило, что военные ВСУ спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.
4 ноября украинский лидер не согласился с мнением главкома ВСУ о том, что ситуация в зоне конфликта зашла в тупик. Зеленский признал, что наступление украинской армии проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо.
7 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предостерег от наличия пораженческих настроений у командующих ВСУ и в управляющих структурах государства. Он объяснил, что людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании страны.