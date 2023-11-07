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В США предупредили о риске военного переворота на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский может спровоцировать военный переворот на Украине
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Действия президента Украины Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот в стране. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ (Вооруженные силы Украины) в какой-то момент могут сказать: подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть», — сказал он.

Кроме того, Джонсон отметил, что на Украине видят отсутствие интереса со стороны США. Однако украинский лидер показывает оторванность от реальности и отрицает тяжелое положение армии в зоне боевых действий, добавил эксперт.

«Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы — это самое главное», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Прорыва не будет: главком ВСУ Залужный заговорил о позиционной борьбе
В эссе для британского издания украинский генерал сделал ряд комплиментов российскому вооружению

1 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для армии. После агентство AFP сообщило, что военные ВСУ спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.

4 ноября украинский лидер не согласился с мнением главкома ВСУ о том, что ситуация в зоне конфликта зашла в тупик. Зеленский признал, что наступление украинской армии проходит сложно, в связи с тем что российские силы контролируют небо.

7 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег от наличия пораженческих настроений у командующих ВСУ и в управляющих структурах государства. Он объяснил, что людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании страны.

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