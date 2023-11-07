Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 7 ноября, предостерег от наличия пораженческих настроений у командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ) и в управляющих структурах государства.

«Воля — основа борьбы. Уверенность в победе и ценности свободы — абсолютный императив. Людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании», — написал чиновник в колонке издания «Украинская правда».

Кроме того, Данилов отметил, что особо важен жесткий прагматизм в отстаивании национальных интересов, а также уважение интересов союзников.

1 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для армии. После агентство AFP сообщило, что военные ВСУ спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.

7 ноября президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что «грызня», идущая на фоне контрнаступления и торговли оружием, вызывает большие всплески ненависти к друг другу во власти Украины.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.