В УК допустили обрушение дома в Астрахани из-за перепланировки

Обрушение жилого дома в Астрахани могло произойти из-за перепланировки со стороны жильцов. Об этом 17 ноября заявил «Известиям» директор управляющей компании (УК) БИСКРА Сергей Хахалев.

«Единственное предположение — кто-то сделал перепланировку. Люди говорят, что слышали перфоратор. Обращений к нам не было. В 2012 году мы уже выселяли два подъезда, чтобы провести ремонтные работы, проходила экспертиза», — рассказал он.

По его словам, после этого было принято решение, что дом годен для проживания. Также с 2018 по 2020 год в здании проходил капитальный ремонт.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания на Вокзальной площади. Вскоре после его обращения обрушились третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб, предварительно, женщина 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.

17 ноября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение произошло из-за недосмотра надзорных органов. Он указал, что любые изменения в конструкциях домов «не должны просто так делаться».