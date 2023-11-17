Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший премьер-министр Украины констатировал полное банкротство страны
Общество
Краснов напомнил о необходимости оказывать социальную помощь семьям участников СВО
Общество
В Москве сервисы велопроката и кикшеринга приостановили работу из-за гололеда
Мир
Посол Израиля в Москве заявил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам
Мир
Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине
Общество
Худрук Малого театра Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии
Экономика
Россия в сентябре удвоила вложения в госдолг США до $73 млн
Общество
Экологи рассказали о способах решения проблемы обмеления Волги
Армия
В Британии рассказали о поражающей за полчаса любую цель ракете «Авангард»
Политика
Песков выразил надежду на участие Путина в предстоящих выборах президента РФ
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над морем в Севастополе
Культура
Эрнст и Любимова предложили создать «Интервидение»
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

В УК допустили обрушение дома в Астрахани из-за перепланировки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обрушение жилого дома в Астрахани могло произойти из-за перепланировки со стороны жильцов. Об этом 17 ноября заявил «Известиям» директор управляющей компании (УК) БИСКРА Сергей Хахалев.

«Единственное предположение — кто-то сделал перепланировку. Люди говорят, что слышали перфоратор. Обращений к нам не было. В 2012 году мы уже выселяли два подъезда, чтобы провести ремонтные работы, проходила экспертиза», — рассказал он.

По его словам, после этого было принято решение, что дом годен для проживания. Также с 2018 по 2020 год в здании проходил капитальный ремонт.

Ветхим завет: что стало причиной обрушения дома в Астрахани
Следственный комитет назвал первую версию происшествия

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания на Вокзальной площади. Вскоре после его обращения обрушились третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб, предварительно, женщина 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.

17 ноября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение произошло из-за недосмотра надзорных органов. Он указал, что любые изменения в конструкциях домов «не должны просто так делаться».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023