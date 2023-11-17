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Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов

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Фото: РИА Новости/Павел Гирин
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Обрушение жилого дома в Астрахани произошло из-за недосмотра надзорных органов. Об этом 17 ноября заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани, с чем она связана? С тем, что не досмотрели», — сказал он на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Файзуллин указал, что любые изменения в конструкциях домов «не должны просто так делаться». Он напомнил, что при капитальном ремонте и в системах газоснабжения много нюансов, на которые надо обращать внимание.

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Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания на Вокзальной площади. Вскоре после его обращения обрушились третий и четвертый подъезды, пострадали около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб, предварительно, женщина 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу.

Предварительной причиной обрушения названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В связи с произошедшим в Астраханской области введен региональный режим ЧС.

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