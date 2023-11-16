Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 4 тыс. человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации конфликта
Происшествия
После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
Спорт
Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Общество
Рособрнадзор к 2026 году переведет все системы ЕГЭ на российские
Общество
На сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов
Происшествия
Замглавы МЧС вылетел на место обрушения дома в Астрахани
Общество
В Госдуме поддержали инициативу о возвращении в школы уроков труда
Мир
Спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Польские власти и ЕК не смогли уладить блокирование границы с Украиной
Армия
Авиация ВКС совершила полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
Происшествия
Один человек погиб при обрушении части жилого дома в Астрахани
Происшествия
Власти заявили, что причиной обрушения дома в Астрахани стал не взрыв газа

В СК назвали предварительную причину обрушения части дома в Астрахани

0
Фото: РИА Новости/Павел Гирин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дом в Астрахани обрушился из-за повреждения несущих конструкций в одной из квартир. Об этом 16 ноября сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Астраханской области.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение имущества по неосторожности»). После разбора завалов следователи приступят к осмотру места происшествия.

Разбор завалов: что известно об обрушении дома в Астрахани
Погибла пожилая женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023