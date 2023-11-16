В СК назвали предварительную причину обрушения части дома в Астрахани

Дом в Астрахани обрушился из-за повреждения несущих конструкций в одной из квартир. Об этом 16 ноября сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Астраханской области.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Уничтожение имущества по неосторожности»). После разбора завалов следователи приступят к осмотру места происшествия.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.