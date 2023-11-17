Дочь погибшей в Астрахани пенсионерки рассказала о состоянии частично обрушившегося дома

Дочь погибшей при обрушении дома в Астрахани пенсионерки рассказала «Известиям» в четверг, 16 ноября, что обрушившемуся дому было около 60 лет, однако капитальный ремонт в нем никогда не проводился.

«Видимо, мама услышала какой-то треск, пошла посмотреть, и в этот момент как раз и произошло обрушение — она даже не успела ничего понять», — рассказала женщина.

Она сообщила, что о смерти матери узнала из интернета. Женщина услышала, что под завалами обнаружили погибшую пенсионерку 84 лет.

«Поскольку там была только моя мама, было понятно, что это она», — вспоминает дочь умершей.

Кроме того, женщина отметила, что никогда не видела трещин в квартире матери, однако соседи всё время что-то чинили.

«Какие-то ремонтные, скажем так, капитальные работы никогда не проводились», — отметила она.

Также в распоряжении «Известий» появились кадры первых минут обрушения дома.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.

По факту инцидента организовали проверку. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.