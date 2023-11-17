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Россия в сентябре удвоила вложения в госдолг США до $73 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия в сентябре почти в два раза увеличила объем вложений в госдолг США по сравнению с августом. Так, портфель американских гособлигаций увеличился с $31 млн до $73 млн, указано в отчете минфина США.

Из приведенной статистики за первый месяц осени 2023 года следует, что портфель РФ состоит из $61 млн в долгосрочных бумагах и $12 млн — в краткосрочных. Для сравнения: в августе портфель состоял из $26 млн в долгосрочных и $5 млн — краткосрочных.

По данным министерства, на первом месте в списке крупнейших держателей госдолга остается Япония, вложения которой за месяц снизились на $28,5 млрд — до $1,088 трлн. Вторым остается Китай, а за ним следует Великобритания.

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Ранее, 9 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты имеют такой государственный долг, что для печати долларов на его обслуживание в скором времени будет не хватать бумаги.

В октябре американское казначейство сообщило о достижении госдолгом США отметки в $33 трлн 513 млрд. Менее чем за месяц рост составил $500 млрд.

Рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.

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