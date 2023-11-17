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Три украинских беспилотника уничтожены в Смоленской области

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Над территорией Смоленской области уничтожены три украинских беспилотника. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает Минобороны РФ.

«17 ноября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняет ведомство в своем Telegram-канале.

Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что беспилотные летательные аппараты были сбиты в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

«По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы», — написал он в Telegram.

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Днем ранее два украинских дрона были уничтожены над Брянской областью. Еще три БПЛА перехвачены над Черным морем около Крыма. О возможных пострадавших сообщений не было.

В среду, 15 ноября, над территорией области дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) был ликвидирован беспилотный летательный аппарат, сообщили в МО РФ. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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