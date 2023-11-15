Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Смоленской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в Минобороны России.

«15 ноября текущего года около 7:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями. БПЛА были сбиты в течение ночи, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.