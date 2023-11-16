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Системы ПВО сбили украинские беспилотники в Брянской области и около побережья Крыма

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью были уничтожены два украинских беспилотника. Еще три БПЛА перехвачены над Черным морем около Крыма, сообщили 16 ноября в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — сказано в сообщении ведомства, размещенном в Telegram-канале.

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Днем ранее, 15 ноября, Минобороны сообщало о том, как дежурные силы противовоздушной обороны РФ уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области.

14 ноября в военном ведомстве доложили об уничтожении четырех украинских беспилотников над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями. БПЛА были сбиты в течение ночи, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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